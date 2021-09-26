Дикий скандал в українському хокеї на расовому підґрунті: гравець зобразив мавпу з бананом перед американцем (відео)

Дикий скандал в українському хокеї на расовому підґрунті: гравець зобразив мавпу з бананом перед американцем (відео)

Історія, яка не прикрашає вітчизняний спорт.

Гучний скандал стався під час матчу Української хокейної ліги (УХЛ) між "Кременчуком" і "Донбасом".

На 36-й хвилині поєдинку форвард господарів Андрій Денискин демонстративно перед американським гравцем гостей Джейленом Смереком зобразив мавпу, очистивши шкірку від уявного банана і з'ївши його.

За цей жест хокеїста "Кременчука" було вилучено з майданчика до кінця зустрічі. Пізніше на офіційному сайті УХЛ з'явилася інформація, що на Денискина заведено дисциплінарну справу. Ймовірно, на хокеїстка чекає тривала дискваліфікація.

Сам Денискин згодом перепросив в Instagram за свій дикий вчинок.

Матч між "Кременчуком" і "Донбасом" завершився з рахунком 3:2 на користь господарів.

У турнірній таблиці УХЛ обидві команди разом з "Маріуполем" йдуть у лідерах, набравши в 4 іграх по 6 очок.

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