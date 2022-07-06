Відомий футболіст несподівано заявив, що йому подобається президент Росії Володимир Путін.

В інтерв'ю російському виданню Sport24 38-річний форвард розповів, що любить кремлівського "фюрера" як людину.

"Я люблю Путіна як людину. Очевидно, він є особистістю з характером. Якщо він каже "ні", значить, ні. Якщо "так", то так. Найбільше мені в ньому подобається високий рівень дисципліни. Коли він щось каже, потім обов'язково це виконує", - сказав Адебайор у своїй ганебній заяві.

Найкращі роки кар’єри Еммануель провів у лондонському "Арсеналі", за який виступав від 2006 до 2009 року. У футболці "канонірів" африканець відіграв 104 поєдинки і забив 46 голів. Також він виступав за "Мец", "Монако", "Манчестер Сіті", "Реал" Мадрид, "Тоттенгем" та інші клуби.

Раніше у відданості Путіну зізнався колишній очільник Формули-1 Берні Екклстоун. Його позицію жорстко засудило нинішнє керівництво "королівських перегонів". А семиразовий чемпіон світу Льюїс Гемілтон заявив, що підтримка Путіна - поза його розумінням.

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