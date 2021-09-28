Дикий зашквар в Італії: футбольний тренер вискочив на поле та вдарив арбітра по голові (відео)

Рефері одразу оголосив про завершення поєдинку.

Скандальний епізод трапився під час матчу 7-го дивізіону Чемпіонату Італії між командами "Оледжо-Кастелло" і "Карпіньяно". У другому таймі головний тренер гостей Джованні Алозі вибіг на поле та вдарив суддю.

За рахунку 2:0 на користь господарів Алозі почав емоційно висловлювати претензії головному арбітру зустрічі Андреа Фелісу. Рефері не став з цим миритися та показав керманичу "Карпіньяно" червону картку.

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Однак це лише дужче розлютило Алозі. Він вибіг на поле і в обличчя висказав арбітру все, що про нього думає. А після цього ще й вирішив застосувати фізичну силу та кулаком потужно вдарив рефері по голові. Арбітр показав, що вміє тримати удар, та не звалився на газон. Проте на цьому матч було завершено - суддя одразу дав фінальний свисток.

Вже після гри Алозі попросив вибачення за свій вчинок, заявивши, що не зміг стримати емоцій та шкодує через такий сплеск агресії. Також він подав у відставку з посади головного тренера "Карпіньяно".

Відео скандального інциденту потрапило в Мережу.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що в Кубку України тренер з кулаками атакував суддю на полі. Пізніше він прокоментував скандальний інцидент.

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