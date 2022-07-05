"Дикунам не місце в спорті": заслужений тренер України висловився про усунення представників країн-агресорок

"Дикунам не місце в спорті": заслужений тренер України висловився про усунення представників країн-агресорок

Заслужений тренер України з карате пояснив важливість усунення росіян та білорусів від міжнародного спорту.

Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо відсторонення від спортивних змагань представників Росії та Білорусі є абсолютно правильним.

Про це заявив заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Антон Нікулін у інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, спорсмени мають величезний вплив на соціум, а тому мали б показувати свою позицію. Якби кожен з них був проти війни та публічно демонстрував свою позицію, це могло б вплинути на керівництво Росії та його дії у цій війні.

"Натомість вони сидять, нічого не говорять і якщо так, то дикунам не місце в спорті", – говорить він.

Нікулін також сказав, що дуже важливою є позиція Міжнародного олімпійського комітету і в питанні виключення росіян та білорусів зі складу міжнародних спортивних федерацій. Якщо вона буде чіткою та твердою, федерації будуть змушені повиключати російських та білоруських спортсменів, вважає він.

Крім того, майстер спорту вважає, що цим спортсменам не варто дозволяти виступати навіть під нейтральним прапором.

"Я за повну їхню відсутність на міжнародній арені. Я не хочу, щоб вони виступали ні під яким соусом. Вони мають бути виключені з всіх міжнародних організацій. Це позиція багатьох спортивних чиновників", - підкреслив він.

Нагадаємо, що ексбіатлоністка збірної України Катерина Бех насолоджується тренуваннями в РФ, чия армія продовжує масово знищувати українців.

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