Діла – Ворскла: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

У першому поєдинку команда Віктора Скрипника здобула перемогу з різнецею в один м'яч.

У четвер, 3 серпня, полтавська "Ворскла" зіграє з грузинською "Ділою" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Тенгіза Бурджанадзе в місті Горі (Грузія). Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першому матчі між командами "Ворскла" на останніх секундах вирвала перемогу з рахунком 2:1 .

Переможець двоматчевого протистояння у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій поміряється силами з тріумфатором пари АПОЕЛ (Кіпр) – "Войводіна" (Сербія). Команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

Де дивитися матч Діла – Ворскла

Поки що немає інформації, хто покаже матч "Діла" – "Ворскла". Додамо, що перша гра транслювалася у прямому ефірі на YouTube-каналі полтавського клубу.

Прогнози букмекерів на матч Діла – Ворскла

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу грузинському колективу. На перемогу "Діли" вони пропонують поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия – 3,50. Виграш полтавців – 3,05.

А ось фаворитом двоматчевої дуелі залишається український клуб. Вихід "Ворскли" до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій оцінюється коефіцієнтом 1,42. Підсумковий успіх представника Грузії – 3,00.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій

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