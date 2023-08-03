Діла – Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться у прямому ефірі поєдинок-відповідь полтавського клубу проти представника Грузії.

У четвер, 3 серпня, полтавська "Ворскла" зіграє з грузинською "Ділою" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Тенгіза Бурджанадзе в місті Горі (Грузія). Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

В першому матчі між командами "Ворскла" на останніх секундах вирвала перемогу з рахунком 2:1 .

Переможець двоматчевого протистояння у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій поміряється силами з тріумфатором пари АПОЕЛ (Кіпр) – "Войводіна" (Сербія). Команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Діла" – "Ворскла".

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зіграв унічию проти грецького "Панатінаїкоса" (2:2) в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей (3:5) дніпровський клуб вилетів з Ліги чемпіонів і тепер зіграє в 3-му раунді відбору Ліги Європи з чеською "Славією".

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