Динамо – Аріс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" зійдеться з грецьким "Арісом" у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

У першому матчі між командами "Динамо" тиждень тому в Греції поступилося "Арісу" з рахунком 1:0 .

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан). У першому поєдинку стамбульський клуб на виїзді виграв з рахунком 1:3.

Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", завершить виступи в єврокубках.

Де дивитися матч Динамо – Аріс

На території України поєдинок-відповідь між "Динамо" та "Арісом" у прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Аріс".

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Аріс

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають київський клуб. На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,65. Виграш "Аріса" – 4,65.

А ось на прохід до наступної стадії вище оцінюються шанси грецького колективу – 1,68. Успіх команди Мірчі Луческу за підсумками двоматчевої дуелі – 2,20.

Нагадаємо, аби "Динамо" мало змогу краще підготуватися до матчу-відповіді проти "Аріса", поєдинок 3-го туру УПЛ між киянами та харківським "Металістом 1925" перенесли на невизначений термін.

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