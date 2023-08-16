Динамо – Аріс: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться у прямому ефірі поєдинок-відповідь 3-го раунду відбору Ліги конференцій між "біло-синіми" і грецьким клубом.

У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" зіграє з грецьким "Арісом" у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабне військове вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

У першому матчі "Динамо" в Греції поступилося "Арісу" з рахунком 1:0 .

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан). У першому поєдинку стамбульський клуб на виїзді виграв з рахунком 1:3. Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", попрощається з єврокубками.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Аріс", яка доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі 2+2.

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