Динамо - Атлетіко Пульпіленьйо: онлайн-відеотрансляція першого спарингу киян у зимове міжсезоння

Команда Мірчі Луческу розпочала підготовку до весняної частини сезону.

У п'ятницю, 21 січня, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч на зборах в Іспанії.

Суперником "біло-синіх" буде клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо".

Зустріч відбудеться на полі футбольного центру Pinatar Arena. Початок - о 19:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція гри чемпіона України з іспанським колективом.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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