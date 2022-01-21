Динамо - Атлетіко Пульпіленьйо: онлайн-відеотрансляція першого спарингу киян у зимове міжсезоння

Команда Мірчі Луческу розпочала підготовку до весняної частини сезону.
У п'ятницю, 21 січня, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч на зборах в Іспанії.
Суперником "біло-синіх" буде клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо".
Зустріч відбудеться на полі футбольного центру Pinatar Arena. Початок - о 19:00 за київським часом.
До вашої уваги пряма відеотрансляція гри чемпіона України з іспанським колективом.
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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