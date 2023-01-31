Динамо – Аустрія Лустенау: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться третій спаринг киян на зборі в Туреччині.

У вівторок, 31 січня, київське "Динамо" проведе свій третій поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Суперником "біло-синіх" стане представник елітного дивізіону Австрії – "Аустрія Лустенау".

Зустріч відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex та розпочнеться о 15:30 за київським часом.

До вашої уваги відеотрансляція матчу між киянами та австрійським клубом.

У першому поєдинку на турецьких зборах команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4), а в другому матчі "біло-сині" поступилися словенському "Марибору" (0:2).

Зазначимо, що далі у киян заплановані контрольні матчі з болгарським "Лудогорцем" (3 лютого) та північномакедонською "Шкендією" (6 лютого).

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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