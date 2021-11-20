Динамо - Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Динамо - Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу спробує взяти реванш за нищівний розгром у мюнхенському поєдинку.

У вівторок, 23 листопада, київське "Динамо" прийматиме мюнхенську "Баварію" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться в столиці України на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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Де дивитися матч Динамо - Баварія

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Динамо - Баварія

Абсолютним фаворитом майбутнього поєдинку є чемпіон Німеччини. На перемогу "Рекордмайстра" приймаються ставки з коефіцієнтом 1.27. Нічия - 6.50. Перемога київського колективу - 11.50.

Додамо, що перед очною битвою в Лізі чемпіонів команда Луческу розбила "Чорноморець" (6:1) в УПЛ, а підопічні Юліана Нагельсмана сенсаційно поступилися "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслізі.

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