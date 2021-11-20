Динамо - Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Команда Мірчі Луческу спробує взяти реванш за нищівний розгром у мюнхенському поєдинку.
У вівторок, 23 листопада, київське "Динамо" прийматиме мюнхенську "Баварію" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок відбудеться в столиці України на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.
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Де дивитися матч Динамо - Баварія
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч Динамо - Баварія
Абсолютним фаворитом майбутнього поєдинку є чемпіон Німеччини. На перемогу "Рекордмайстра" приймаються ставки з коефіцієнтом 1.27. Нічия - 6.50. Перемога київського колективу - 11.50.
Додамо, що перед очною битвою в Лізі чемпіонів команда Луческу розбила "Чорноморець" (6:1) в УПЛ, а підопічні Юліана Нагельсмана сенсаційно поступилися "Аугсбургу" (1:2) в Бундеслізі.
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- Після чотирьох турів "Динамо" з одним балом посідає останню сходинку групи E. "Баварія" (12 очок) достроково гарантувала собі путівку до плейоф.
- Конкурентами киян у боротьбі за євровесну є "Барселона" (6 пунктів) і "Бенфіка" (4 бали). 23 листопада о 22:00 вони зустрінуться в очній битві на "Камп Ноу".
- У матчі 2-го туру ЛЧ, який відбувся 29 вересня в Мюнхені, "Динамо" розгромно програло "Баварії" (0:5).
- Поєдинки заключного шостого туру в квартеті E заплановано на 8 грудня: "Бенфіка" - "Динамо", "Баварія" - "Барселона".