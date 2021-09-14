"Динамо" - "Бенфіка": Луческу назвав склад на стартовий поєдинок у Лізі чемпіонів

Поєдинок розпочнеться о 22:00 на НСК "Олімпійський" у Києві.
Київське "Динамо" і лісабонська "Бенфіка" оголосили стартові склади на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Циганков, Шкурін.
Запасні: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелєв, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Вітіньо, Тимчик, Супряга.
"Бенфіка": Влаходімос, Отаменді, Вертонген, Морато, Жілберто, Маріу, Вайгль, Грімальдо, Сілва, Евертон, Яремчук.
Запасні: Лейте, Гонсалвеш, Лазаро, Мейте, Нуньєс, Піцці, Радоньїч, Рамос, Сеферович, Таарабт, Фернандеш, Ферро.
Поєдинок "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. Початок зустрічі - о 22:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.
- В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" прийматиме "Баварію". Матч розпочнеться 14 вересня о 22:00.
- Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".