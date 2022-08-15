Динамо - Бенфіка: прогнози букмекерів на матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 17 серпня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 проти португальської "Бенфіки".

Перший матч між киянами та бронзовим призером минулого сезону чемпіонату Португалії відбудеться 17 серпня в польському Лодзі на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола.

Поєдинок номінально буде домашнім для підопічних Мірчі Луческу. Через повномасштабне російське вторгнення до України "біло-сині" змушені провести його в Польщі, як і матчі попередніх раундів відбору ЛЧ.

Обслужить поєдинок 41-річний німецький рефері Фелікс Цваєр. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Динамо - Бенфіка

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають португальський клуб. На перемогу лісабонців можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия - 4,00. Перемога української команди стане сенсацією - 5,20.

На те, що Роман Яремчук та його одноклубники вийдуть до групового етапу Ліги чемпіонів, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,16. Підсумковий успіх "Динамо" та, як наслідок, потрапляння киян до основної сітки найпрестижнішого євротурніру, букмекери оцінюють коефіцієнтом 5,30.

Матч-відповідь між "Бенфікою" та "Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Лісабоні на стадіоні "Да Луш". Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха продовжить боротьбу в груповому етапі Ліги Європи.

На шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".

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