Динамо – Бешикташ: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Підопічні Мірчі Луческу позмагаються зі стамбульським клубом за путівку до групового етапу турніру.

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

У 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій кияни у серії пенальті пройшли грецький "Аріс" (0:1, 2:1).

"Бешикташ" на попередній стадії турніру двічі обіграв азербайджанський клуб "Нефтчі" (3:1, 2:1).

Додамо, що нинішній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу очолював "Бешикташ" у період від 2002 до 2004 року.

Де дивитися матч Динамо – Бешикташ

На території України поєдинок між "Динамо" і "Бешикташем" у прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Бешикташ".

Прогнози букмекерів на матч Динамо – Бешикташ

У прийдешньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси стамбульського клубу. На перемогу "Бешикташа" пропонують поставити з коефіцієнтом 2,28. Нічия – 3,65. Виграш киян – 3,45.

Фаворитом двоматчевої дуелі також є турецький колектив. На вихід "Бешикташа" до групового етапу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,34. Підсумковий успіх "Динамо" – 3,45.

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, перед матчами з киянами "Бешикташ" знехтував моральними цінностями заради кривавих російських грошей і купив гравця московського ЦСКА Бахтіяра Зайнутдінова.

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