Динамо – Бешикташ: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться перший поєдинок між київським і стамбульським клубами у боротьбі за вихід до групового етапу Ліги конференцій.

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у Стамбулі.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Бешикташ" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі 2+2.

Нагадаємо, перед матчами з киянами "Бешикташ" знехтував моральними цінностями заради кривавих російських грошей і купив гравця московського ЦСКА Бахтіяра Зайнутдінова.

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