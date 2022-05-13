"Динамо" без гравців збірної України розгромно перемогло в благодійному матчі: відео голів

"Динамо" без гравців збірної України розгромно перемогло в благодійному матчі: відео голів

У п'ятницю, 13 травня, київське "Динамо" провело черговий благодійний поєдинок свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Суперником "біло-синіх" стала естонська "Флора". У день 95-річчя київського клубу підопічні Мірчі Луческу потішили уболівальників впевненою перемогою з рахунком 3:0 .

На 17-й хвилині динамівців вивів уперед Назар Волошин.

"Флора" Естонія – "Динамо" Київ – 0:1. Відео голу Волошина (16')

Наприкінці першого тайму Микита Бурда подвоїв перевагу киян.

"Флора" Естонія – "Динамо" Київ – 0:2. Відео голу Бурди (43')

А в другій половині зустрічі Костянтин Вівчаренко довів справу до розгрому, відправивши третій м'яч у ворота суперника.

Зауважимо, що київський клуб грав проти естонців не найсильнішим складом, оскільки ключові гравці "біло-синіх" вже вирушили до табору збірної України готуватися до плейоф відбору на ЧС-2022. У першому матчі 2022 року "синьо-жовті" в спарингу перемогли "Боруссію" Менхенгладбах (1:2).

Благодійний поєдинок проти "Флори" став для "Динамо" вже сьомим під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо війну!"). Усі виручені за матч кошти будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими загарбниками.

У попередніх благодійних поєдинках "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1), зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0), обіграло дортмундську "Боруссію" (3:2), розписало нічию із загребським "Динамо" (2:2) та здолало швейцарський "Базель" (3:2).

Нагадаємо, раніше стало відомо, де збірна України зіграє домашні матчі Ліги націй-2022/23 проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).

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