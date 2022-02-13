"Динамо" без одного з лідерів розгромно виграло перший спаринг заключного збору: відео голів

"Динамо" без одного з лідерів розгромно виграло перший спаринг заключного збору: відео голів

Микола Шапаренко не грав через коронавірус.

Київське "Динамо" виграло перший контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині. "Біло-сині" розгромили лідера другого дивізіону Чемпіонату Сербії "Інджію" - 4:0 .

На 33-й хвилині киян вивів уперед Беньямін Вербич.

Перед перервою Карлос де Пена подвоїв перевагу українського клубу.

На 57-й хвилині Владислав Ванат забив третій м'яч у ворота суперника.

На 86-й хвилині Віталій Буяльський встановив остаточний рахунок у цій зустрічі.

Варто зазначити, що один з лідерів столичного клубу Микола Шапаренко пропустить початок третього збору команди в Туреччині через позитивний тест на COVID-19. Також коронавірус діагностували у захисника Костянтина Вівчаренка. А півзахисник Володимир Шепелєв пропустить заключний етап підготовки до весняної частини сезону через травму.

Наступний спаринг "Динамо" проведе 15 лютого проти "Кайрата". Початок матчу - о 16:00 за київським часом.

Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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