Динамо - Буде-Глімт - 1:1: відео контрольного матчу

Дивіться заключний спаринг киян на зборі в Іспанії.

У четвер, 27 січня, київське "Динамо" провело останній контрольний поєдинок на першому навчально-тренувальному зборі в Іспанії.

Четвертим суперником команди Мірчі Луческу в зимове міжсезоння став чинний чемпіон Норвегії "Буде-Глімт", який цього сезону виступав в одній групі з луганською "Зорею" в Лізі конференцій.

Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

До вашої уваги повне відео зустрічі чемпіона України з норвезьким колективом.

Раніше на зборах в Іспанії підопічні Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" (4:0), розгромили люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) та перемогли клуб іспанської Сегунди B "Реал Мурсію" (3:1).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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