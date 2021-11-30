"Динамо" чи "Шахтар": аналітики оцінили шанси команд здобути чемпіонство УПЛ

Статистика свідчить на користь донецького клубу.

Інтернет-портал Euro Club Index опублікував цікаву статистику з шансами клубів європейських ліги стати чемпіонами своїх країн, а також виграти євротурніри.

Згідно з цими даними, ймовірність перемоги донецького "Шахтаря" в УПЛ-2021/2022 оцінюється в 62%, а тріумф київського "Динамо" - 37,8%.

Решту 0,2% отримала від аналітиків луганська "Зоря". Шанси ж інших українських клубів вибороти цього сезону чемпіонство дорівнюють нулю.

Імовірність Euro Club Index (ECI) розраховується на основі результатів матчів за декілька останніх сезонів з використанням наукових статистичних методів.

Після 16 турів "Динамо" та "Шахтар" набрали по 41 балу, але кияни випереджають "гірників" завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Далі розташувалися "Дніпро-1" (34 пункти), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).

У 17-му турі УПЛ "біло-сині" 4 грудня на виїзді зустрінуться з "Вересом", а команда Де Дзербі днем раніше на "Олімпійському" прийме "Львів".

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