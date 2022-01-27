"Динамо" цікавиться футболістом збірної Сербії - ЗМІ

У конкурентах "біло-синіх" ще два клуби.

Київське " Динамо " зацікавлене в послугах гравця німецького "Хоффенхайма" та збірної Сербії - Міята Гачіновича.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Зазначається, що на 26-річного півзахисника також претендують італійська "Салернітана" та іспанський "Кадіс".

Гачінович грає за "Хоффенхайм" від 2020 року. У поточному сезоні він провів шість матчів та зробив один асист за команду Бундесліги. До цього він також виступав за "Айнтрахт", кіпрський "Аполлон" та сербську "Войводіну". Свого часу "Хоффенхайм" заплатив за гравця "Айнтрахта" 3 млн євро, а зараз Transfermarkt оцінює його в 2,8 млн євро.

У складі збірної Сербії Гачінович зіграв 23 матчі та забив два голи.

Наразі "Динамо" посідає другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Наразі команда Мірчи Луческу проводить збори в Іспанії;

"Хоффенхайм", своєю чергою, йде сьомим у Бундеслізі.

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