"Динамо" дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій

Команда Мірчі Луческу виступить у третьому за рангом євротурнірі.

У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24. Саме з цієї стадії боротьбу в турнірі розпочне київське "Динамо".

Під час жеребкування "біло-сині" були сіяними. Згідно з його результатами, підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з переможцем пари "Арарат-Вірменія" (Вірменія) – "Аріс" Салоніки (Греція).

Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 10 та 17 серпня.

Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а ті, хто програють, вилетять з єврокубків.

Нагадаємо, минулий сезон "Динамо" завершило на четвертому місці в УПЛ та лише вдруге в історії залишилися без медалей чемпіонату України.

У новій кампанії київський клуб дебютує в третьому за престижністю єврокубку – Лізі конференцій.

Окрім "Динамо", у відборі Ліги конференцій з українських клубів також зіграє "Ворскла". Полтавці стартуватимуть з 2-го кваліфікаційного раунду, де їхнім суперником буде грузинська "Діла".

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