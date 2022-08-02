"Динамо" дізналося потенційних суперників у плейоф Ліги чемпіонів

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

"Динамо" Київ дізналося потенційних суперників у плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

За результатами жеребкування команда Мірчі Луческу зустрінеться з португальською "Бенфікою" або датським "Мітьюлланд".

Матчі плейоф Ліги чемпіонів відбудуться 16/17 та 23/24 серпня. У разі нічиєї за сумою двох матчів після гри у відповідь буде зіграно додатковий час і, якщо знадобиться, серія пенальті. Переможці приєднаються до 26 команд на груповому етапі Ліги чемпіонів, команди, що програли, потраплять до групового етапу Ліги Європи (жеребкування 26 серпня).

Нагадаємо, що "біло-сині" зможуть зіграти у плейоф, якщо обіграють у попередньому раунді австрійський "Штурм" за сумою двох матчів. Текстова онлайн-трансляція першої зустрічі, яка відбудеться 3 серпня, буде доступна на нашому сайті.

Поєдинок у відповідь відбудеться у вівторок, 9 серпня, в Австрії. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

У другому раунді відбору кияни пройшли турецький "Фенербахче".

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