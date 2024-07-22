"Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів

Перед цим команда команда Олександра Шовковського повинна пройти сербський "Партизан".

У понеділок, 22 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Свого потенційного суперника на цій стадії також дізналося київське "Динамо", яке розпочне боротьбу з другого кваліфай-раунду, де зіграє проти сербського "Партизана".

Переможець пари "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору ЛЧ позмагається з шотландським "Рейнджерс". Перший поєдинок відбудеться 6/7 серпня, матч-відповідь – 13 серпня.

Під час жеребкування 3-го раунду відбору ЛЧ київський клуб мав статус несіяного у Шляху представників ліг. Серед потенційних суперників були "Рейнджерс" (Шотландія), "Славія" (Чехія), "Зальцбург" (Австрія) та "Лілль" (Франція).

Результати жеребкування Шляху представників ліг

"Славія" (Чехія) – "Юніон" (Бельгія)

"Лілль" (Франція) – "Лугано" (Швейцарія) / "Фенербахче" (Туреччина)

"Динамо" (Україна) / "Партизан" (Сербія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

"Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди)

Зазначимо, що матчі "Динамо" проти "Партизана" відбудуться 23 та 31 липня. Перший поєдинок буде номінально домашнім для віцечемпіона України та відбудеться у польському Любліні. Зустріч у відповідь команди проведуть у Белграді.

Якщо "Динамо" зможе пройти "Партизан", то забезпечить собі єврокубкову осінь – щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій. У разі програшу київський клуб продовжить змагатися у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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