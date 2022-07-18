"Динамо" дізналося потенційного суперника в 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів: результати жеребкування

Якщо "біло-сині" пройдуть "Фенербахче", то далі позмагаються з австрійським "Штурмом".

У понеділок, 18 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/23.

Свого потенційного суперника на цій стадії отримало і київське "Динамо", яке проходить сито кваліфікації найпрестижнішого євротурніру Шляхом представників ліг.

Команда Мірчі Луческу вступить у боротьбу з 2-го кваліфікаційного раунду, де суперником киян буде турецький "Фенербахче". Якщо ж "біло-сині" впораються зі стамбульським клубом, то в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів зіграють проти австрійського "Штурма".

Зазначимо, якщо "Динамо" не пройде "Фенербахче", то потрапить до третього кваліфай-раунду Ліги Європи, де зіграє проти сербського "Партизана" або чеського "Словацко".

Перші матчі 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів відбудуться 2/3 серпня, поєдинки у відповідь - 9 серпня.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди, які програють, зіграють на груповому етапі Ліги Європи.

Результати жеребкування Шляху представників ліг

"Монако" (Франція) - ПСВ (Нідерланди)

"Динамо" (Україна) / "Фенербахче" (Туреччина) - "Штурм" (Австрія)

- "Штурм" (Австрія) "Юніон" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Мітьюлланд" (Данія) / "АЕК Ларнака" (Кіпр)

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