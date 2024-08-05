"Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Перед цим "біло-синім" необхідно пройти шотландський "Рейнджерс".

У понеділок, 5 серпня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25, де свого можливого суперника дізналося київське "Динамо".

Якщо команда Олександра Шовковського у третьому відбірковому раунді ЛЧ проде шотландський "Рейнджерс", то за вихід до групового етапу позмагається з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).

Матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 20/21 та 27/28 серпня.

Зазначимо, що поєдинки "біло-синіх" проти "Рейнджерс" заплановано на 6 і 13 серпня. Перший поєдинок буде номінально домашнім для киян і відбудеться у польському Любліні, старт – о 21:00 за київським часом.

Якщо "Динамо" не зможе пройти шотландський клуб, то одразу потрапить до основної стадії Ліги Європи.