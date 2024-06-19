"Динамо" дізналося суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" дізналося свого першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25, де розпочне боротьбу з другого раунду.

Команда Олександра Шовковського зіграє проти сербського "Партизана".

Суперником "біло-синіх" у 2-му відбірковому раунді ЛЧ міг стати "Партизан" або швейцарський "Лугано". За підсумками жеребкування киянам випало позмагатися саме із сербським клубом.

Матчі "Динамо" проти "Партизана" відбудуться 23/24 та 30/31 липня. Перший поєдинок буде для віцечемпіона України номінально домашнім.

Якщо "Динамо" подолає другий відбірковий раунд Ліги чемпіонів, то забезпечить собі єврокубкову осінь – щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій.

У разі програшу "Партизану" київський клуб продовжить змагатися у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

До слова, жеребкування третього кваліфай-раунду ЛЧ відбудеться 22 липня, матчі – 6/7 серпня та 13 серпня.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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