"Динамо" дізналося суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Поєдинок відбудеться в Києві.

У понеділок, 14 лютого, відбулося жеребкування плейоф Юнацької ліги УЄФА. Свого суперника в 1/8 фіналу отримало київське "Динамо", яке на попередній стадії в серії пенальті вибило іспанський "Депортіво".

За вихід до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА "біло-сині" позмагаються з лісабонським "Спортингом".

Зазначимо, що усі стадії плейоф грають у форматі одного матчу. Жереб визначив, що "Динамо" зіграє проти "Спортинга" на домашній арені.

Переможець пари "Динамо" / "Спортинґ" в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланд" / "Бенфіка". Чвертьфінальний поєдинок також може відбутися в Україні.

Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1-2 березня, а чвертьфінали заплановано на 15-16 березня. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, на груповій стадії Юнацької ліги УЄФА кияни посіли друге місце, обійшовши однолітків із "Баварії" та "Барселони", але на два очки відставши від "Бенфіки".

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