"Динамо" дізналося суперників в основному раунді Ліги Європи

В оновленому форматі турніру "біло-сині" проведуть вісім матчів з різними суперниками.

У п'ятницю, 30 серпня, у Монако відбулося жеребкування основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Зокрема своїх суперників у другому за престижністю євротурнірі дізналося київське "Динамо", яке під час жеребкування перебувало у третьому кошику.

В оновленому розіграші Ліги Європи "біло-сині" зіграють проти восьми різних команд. Суперниками підопічних Олександра Шовковського стали "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія) та "Гоффенгайм" (Німеччина).

Суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи-2024/25

Із кошика 1 (вдома): "Лаціо" (Італія)

Із кошика 1 (в гостях): "Рома" (Італія)

Із кошика 2 (вдома): "Ференцварош" (Угорщина)

Із кошика 2 (в гостях): "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

Із кошика 3 (вдома): "Вікторія" Пльзень (Чехія)

Із кошика 3 (в гостях): "Галатасарай" (Туреччина)

Із кошика 4 (вдома): РФШ (Латвія)

Із кошика 4 (в гостях): "Гоффенгайм" (Німеччина)

Згідно з новим регламентом, замість класичного групового етапу всі 36 клубів змагатимуться в єдиній лізі, де проведуть по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники Ліги Європи отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги Європи відбуватиметься за тою ж схемою, що й раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал складатиметься з одного поєдинку.

Календар турів основного раунду Ліги Європи-2024/25

1-й тур: 25-26 вересня 2024 року

25-26 вересня 2024 року 2-й тур: 3 жовтня 2024 року

3 жовтня 2024 року 3-й тур: 24 жовтня 2024 року

24 жовтня 2024 року 4-й тур: 7 листопада 2024 року

7 листопада 2024 року 5-й тур: 28 листопада 2024 року

28 листопада 2024 року 6-й тур: 12 грудня 2024 року

12 грудня 2024 року 7-й тур: 23 січня 2025 року

23 січня 2025 року 8-й тур: 30 січня 2025 року

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді оновленої Ліги чемпіонів.

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