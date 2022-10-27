"Динамо" драматично вирвало нічию проти АЕКа в Лізі Європи, але достроково вилетіло з єврокубків (відео)

Київське "Динамо" зіграло внічию проти кіпрського клубу АЕК Ларнака в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні Георгіоса Карапатакіса в Ларнаці завершився з рахунком 3:3 .

Підопічні Мірчі Луческу розпочали матч активніше за суперника. На 14-й хвилині Владислав Ванат відправив м'яч у кут воріт АЕКа після передачі Віталія Буяльського, але гол було скасовано через офсайд у форварда "Динамо".

На 26-й хвилині зустрічі "біло-сині" досить несподівано пропустили. Омрі Альтман завершив флангову подачу ефектним ударом боковими ножицями в падінні.

Динамівці зуміли відігратися перед самою перервою. Костянтин Вівчаренко прострілив з лівого флангу, Буяльський в один дотик перевів на Ваната, а той точно пробив у ближній кут.

Однак на старті другого тайму кіпріоти знову повели в рахунку. Рафа Лопеш ударом головою замкнув подачу з лівого флангу від Нікоса Енглезу.

На 72-й хвилині АЕК відправив третій м'яч до сітки воріт "Динамо" - Альтман оформив дубль, завершивши контратаку своєї команди ударом з-під Олександра Тимчика.

На 82-й хвилині "біло-сині" відквитали один м'яч - Денис Гармаш, який в другому таймі вийшов на заміну, головою замкнув передачу Тимчика.

У компенсований час Гармаш оформив дубль, низом пробивши повз голкіпера, але вирвати перемогу на останніх секундах киянам уже не вдалося.

Нагадаємо, раніше "біло-сині" втратили шанси вийти до плейоф Ліги Європи, а тепер київський клуб позбувся і надії посіти третє місце в квартеті та пробитися до 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Перед останнім туром "Динамо" має всього один бал. Своєю чергою, АЕК з 4 очками гарантував собі путівку до плейоф Ліги конференцій.

У першому матчі між цими командами, який відбувся 15 вересня в Кракові, "Динамо" сенсаційно програло АЕКу з рахунком 0:1.

АЕКу з рахунком 0:1. У паралельному матчі цієї групи "Фенербахче" на власному полі приймав "Ренн". Турецький і французький клуби зіграли внічию - 3:3 та мають тепер по 11 очок. Вони достроково забронювали перші дві сходинки та вийшли до плейоф Ліги Європи.

Поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи відбудуться 3 листопада: "Динамо" - "Фенербахче", "Ренн" - АЕК Ларнака.

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