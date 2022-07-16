Динамо - Фенербахче: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

У середу, 20 липня, київське "Динамо" проведе перший поєдинок 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче" команда Мірчі Луческу зіграє в польському Лодзі на стадіоні "ЛКС". Саме на цій арені проводила свої червневі зустрічі Ліги націй збірна України.

Поєдинок "Динамо" - "Фенербахче" відбудеться в середу, 20 липня. Початок гри - о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Динамо - Фенербахче

На території України обидві зустрічі киян проти стамбульців у прямому ефірі покаже телеканалі Setanta Sports, який входить до медіасервісу MEGOGO. Також матчі безкоштовно транслюватимуть на OTT-сервісі setantasports.com.

Текстова онлайн-трансляція поєдинків буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Динамо - Фенербахче

У майбутньому поєдинку букмекери віддають незначну перевагу турецькій команді. На перемогу "Фенербахче" можна поставити з коефіцієнтом 2,50. Нічия - 3,55. Перемога киян оцінюється коефіцієнтом 3,10.

Фаворитом двоматчевої дуелі також є стамбульський клуб. На прохід турків приймаються ставки з коефіцієнтом 1,54. На підсумковий успіх "Динамо" - 2,49.

Матч-відповідь відбудеться в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

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