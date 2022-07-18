Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче".

У середу, 20 липня, київське "Динамо" проведе перший матч 2-го кваліфікаційного ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче".

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "біло-синіх" матч відбудеться в польському Лодзі на стадіоні "ЛКС". Початок гри - о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок поєдинку - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу між київським і стамбульським клубами.