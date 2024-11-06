Динамо – Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Текстовий репортаж четвертого поєдинку "біло-синіх" в оновленому розіграші другого за престижністю єврокубка.

У четвер, 7 листопада, київське "Динамо" зіграє з угорським "Ференцварошем" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Після трьох турів "Динамо" посідає передостаннє, 35-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. "Ференцварош" з трьома балами йде на 23-й позиції.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ференцварош".