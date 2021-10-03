"Динамо" і "Шахтар" не визначили переможця в запеклому українському Класико

"Динамо" і "Шахтар" не визначили переможця в запеклому українському Класико

Кияни зберегли триочковий гандикап над "гірниками" на вершині таблиці УПЛ.

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграли внічию центральний матч 10-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок грандів вітчизняного футболу на столичному "Олімпійському" закінчився з рахунком 0:0.

У першому таймі обидві команди мали хороші нагоди, щоб вийти вперед, але не реалізували їх. На 9-й хвилині "Шахтар" врятувала стійка після удару Карлоса де Пени, а добивання від Віталія Буяльського заблокував Марлон.

"Гірники" відповіли моментом у Алана Патріка - бразилець небезпечно пробив над поперечиною воріт Георгія Бущана. На 17-й хвилині голкіперу "біло-синіх" довелося серйозно вступити в гру та з-під поперечини дістати м'яч після удару Тараса Степаненка головою.

На 28-й хвилині кияни ледве самі не привезли собі гол - Сидорчук втратив м'яч, а Марлос з лінії штрафного красивим обвідним ударом спрямував м'яч поруч зі стійкою. Наприкінці тайму "Динамо" також створило чудовий момент - бразильський новачок Вітіньо втік до воріт Андрія Пятова після пасу Буяльського, але у верхній кут не влучив.

Таким чином, "Динамо" (26 очок) зберегло лідерство в таблиці УПЛ.

"Шахтар" продовжує посідати другу позицію, відстаючи від киян на 3 бали.

В 11-му турі УПЛ, який відбудеться після паузи на ігри національних збірних, "біло-сині" 16 жовтня проведуть виїзну гру зі "Львовом", а "гірники" днем раніше приймуть луганську "Зорю".

Нагадаємо, 22 вересня "гірники" та "біло-сині" зустрічалися в Суперкубку України. Донецький клуб розгромно переміг (3:0) і став володарем трофею.

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