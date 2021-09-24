"Динамо" і "Шахтар" вступають у боротьбу: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

"Динамо" і "Шахтар" вступають у боротьбу: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.

У п'ятницю, 24 вересня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. Його провели титулована українська дзюдоїстка Дар'я Білодід і колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук.

У жеребкуванні взяли участь 11 переможців стадії 1/16 фіналу та п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла", які розпочнуть свій шлях у турнірі з 1/8 фіналу.

Зазначимо, що "Динамо" за путівку до чвертьфіналу національного кубка позмагається з "Маріуполем", а "Шахтар" протистоятиме "Чорноморцю".

Базовий день проведення поєдинків 1/8 фіналу Кубка України - 27 жовтня.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

"Альянс" - "Львів"

"Верес" - "Ворскла"

ЛНЗ - "Дніпро-1"

"Зоря" - "Рух"

"Маріуполь" - "Динамо"

"Металіст" - "Колос"

"Металіст 1925" - "Олександрія"

"Чорноморець" - "Шахтар"

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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