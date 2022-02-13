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Динамо - Інджія: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

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Динамо - Інджія: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

ФК Динамо Київ

Дивіться перший спаринг "біло-синіх" на заключному зимовому зборі.

У неділю, 13 лютого, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане "Інджія" - лідер другого дивізіону Чемпіонату Сербії.

Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок  - о 17:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція  поєдинку "біло-синіх" з сербським клубом.

Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

  • "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
  • У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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