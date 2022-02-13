Динамо - Інджія: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться перший спаринг "біло-синіх" на заключному зимовому зборі.
У неділю, 13 лютого, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Суперником команди Мірчі Луческу стане "Інджія" - лідер другого дивізіону Чемпіонату Сербії.
Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок - о 17:00 за київським часом.
До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "біло-синіх" з сербським клубом.
Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
Читайте також:
"Футбольна весна" все ближче: "Динамо" вирушило на заключний зимовий збір до Туреччини
Зимове міжсезоння-2022: календар і результати спарингів клубів УПЛ
Курйозний гол та шедевр: "Динамо" здолало чинного чемпіона Іспанії та вийшло до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА