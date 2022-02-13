Динамо - Інджія: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться перший спаринг "біло-синіх" на заключному зимовому зборі.

У неділю, 13 лютого, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане "Інджія" - лідер другого дивізіону Чемпіонату Сербії.

Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок - о 17:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "біло-синіх" з сербським клубом.

Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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