Динамо Київ - Динамо Тбілісі: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться п'ятий спаринг "біло-синіх" у Туреччині.

У вівторок, 8 лютого, київське "Динамо" проведе п'ятий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Суперником команди Мірчі Луческу стане багаторазовий чемпіон Грузії - "Динамо" Тбілісі.

Зустріч відбудеться на арені Mardan Stadium. Початок - о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку "біло-синіх" з грузинським клубом.

Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще два контрольні матчі. 10 лютого кияни зіграють із дворазовим чемпіоном Боснії та Герцеговини - "Широкі Брієг".

Раніше на турецькому зборі "біло-сині" розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2), зіграли внічию з болгарським "Левські" (1:1) та здолали чорногорський "Рудар" (1:0).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

Читайте також:

Зимове міжсезоння-2022: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Винен ковід: "Динамо" U-19 зазнало колосальних втрат перед матчем плейоф Юнацької ліги УЄФА - ЗМІ

З'явився на заміну, але швидко пішов з поля: динамівець Супряга дебютував за італійський клуб