Динамо – Лієпая: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

У п'ятницю, 17 лютого, київське "Динамо" проведе свій десятий поєдинок на зимових зборах у Туреччині.

Суперником "біло-синіх" стане представник чемпіонату Латвії – "Лієпая" із однойменного міста.

Товариський матч відбудеться на стадіоні Mardan Sports Complex. Початок гри – о 16:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція спарингу між "Динамо" і "Лієпаєю".

Раніше кияни розгромно програли віденському "Рапіду" (0:4), поступилися словенському "Марибору" (0:2), зіграли внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" (2:2), розгромили румунську "Унірю Деж" (5:1), обіграли данський "Вайле" (2:0), здолали північномакедонську "Шкендію" (1:0), розбили північномакедонський "Сілекс" (4:0), переграли румунську "Політехніку" (2:0) та зазнали поразки від представника чемпіонату Узбекистану "Пахтакора" (0:1).

Наступний спаринг "Динамо" проведе в понеділок, 20 лютого, з латвійським "Сконто". Початок матчу – о 16:00 за київським часом.

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем". Гра відбудеться у суботу, 4 березня. Початок – о 13:00.

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