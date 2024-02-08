Динамо – Лієпая: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

У четвер, 8 лютого, київське "Динамо" проведе свій п'ятий товариський матч на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане латвійська "Лієпая".

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 17:00 за київським часом. До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Лієпая".

Зазначимо, що у попередніх спарингах на турецьких зборах "Динамо" поступилося косовському клубу "Балкані" (0:2), програло польській "Легії" з Варшави (1:3), здобуло розгромну перемогу над "Пахтакором" з Узбекистану (5:1) та зазнало поразки від болгарського "Левські" (0:1).

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): у 18-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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