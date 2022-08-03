"Динамо" мінімально перемогло "Штурм" на шляху до плейоф Ліги чемпіонів

У середу, 3 серпня, відбувся перший матч 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом".

Київське "Динамо" перемогло у першому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів австрійський "Штурм" з рахунком 1:0 .

Єдиний гол матчу на 28-й хвилині забив Олександр Караваєв. На лінії штрафного майданчика він підхопив м'яч після поперечної передачі та влучно і потужно пробив у нижній лівий кут воріт.

Зазначимо, що Караваєв потрапив до стартового складу команди перед самим початком поєдинку. Він замінив Циганкова, який отримав травму на розминці.

Нагадаємо, що переможець протистояння "Динамо" – "Штурм" зіграє з переможцем пари "Бенфіка" – Мітьюлланд у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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