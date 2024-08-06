"Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над "Рейнджерс" у відборі Ліги чемпіонів (відео)

Київське "Динамо" зіграло внічию з шотландським "Рейнджерс" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Люблін" у польському Любліні завершився з рахунком 1:1 .

На старті зустрічі команда Олександра Шовковського активно насіла на ворота суперника та була близькою до того, щоб відкрити рахунок на 18-й хвилині. Голкіпер "Рейнджерс" Джек Батленд відбив перед собою дальній удар Костянтина Вівчаренка, а Владислав Ванат головою добив м'яч у ворота, але зробив це з офсайду.

Через три хвилини віцечемпіон Шотландії відповів своїм небезпечним моментом. Росс Маккозленд змістився з правого флангу в центр і ударом з-за меж штрафного влучив у дальню стійку.

І все ж, на перерву лідером пішло "Динамо". На 38-й хвилині кияни вийшли вперед після чудової комбінації. Олександр Караваєв відібрав м'яч у центрі поля, обіграв одного суперника та віддав передачу на хід Ванату, а той виконав простріл з правого флангу, який у порожні ворота замкнув Андрій Ярмоленко.

Другий тайм розпочався з шаленого сейву Георгія Бущана. Воротар "біло-сині" у красивому стрибку потягнув удар головою від Сіріля Дессерса після навісу з лівого флангу

Наприкінці гри шотландський клуб влаштував тиск на ворота динамівці й таки досягнув бажаного. У компенсований час, на 90+4-й хвилині, Дессерс врятував "Рейнджерс" від поразки.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 13 серпня, на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго. Початок – о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння "Динамо" – "Рейнджерс" у раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів позмагається за путівку до основного етапу найпрестижнішого єврокубка з переможцем пари "Зальцбург" (Австрія) – "Твенте" (Нідерланди).

Той, хто програє у двоматчевій дуелі між "Динамо" та "Рейнджерс", автоматично потрапить до основної стадії другого за рангом євротурніру, Ліги Європи.

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