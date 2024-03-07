"Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над "Вересом" у виїзному матчі УПЛ (відео)

Команда Олександра Шовковського не змогла здобути сьому поспіль перемогу в чемпіонаті України.

Київське "Динамо" на виїзді зіграло внічию з "Вересом" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:1 .

"Біло-сині" вийшли вперед на старті зустрічі. На шостій хвилині Назар Волошин завдав влучного удару після передачі Владислава Кабаєва.

Підопічні Олександра Шовковського мали моменти, щоб збільшити свою перевагу, однак не змогли цього зробити. А в компенсований до другого тайму час господарі вирвали нічию – на 90+8-й хвилині Марко Мрвальєвич реалізував пенальті за фол Беніто у власному карному майданчику.

Огляд матчу "Верес" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Верес" перервав переможну серію команди Шовковського, яка налічувала шість поєдинків у чемпіонаті України.

Після цього матчу "Динамо" (35 очок) залишилося на четвертому місці в УПЛ. Кияни на три бали відстають від лідера "Дніпра-1", але мають дві гри в запасі. "Верес" (13 пунктів) посідає передостанню, 15-ту позицію.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" 12 березня приймуть "Зорю", а рівненський колектив 17 березня зустрінеться з "Чорноморцем".

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