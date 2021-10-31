"Динамо" на замітку: "Барселона" втратила очки в першому матчі після звільнення Кумана (відео)

"Динамо" на замітку: "Барселона" втратила очки в першому матчі після звільнення Кумана (відео)

"Синьо-гранатові" не змогли обіграти скромний "Алавес".

Каталонська "Барселона" поділила очки з "Алавесом" у матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч на "Камп Ноу" завершилася внічию 1:1 .

У першому таймі команди обійшли без голів. Після перерви Мемфіс Депай вивів каталонців уперед, проте перемогти в першому поєдинку після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера "синьо-гранатовим" не вдалося. Уже через три хвилини гості відігралися завдяки голу Луїса Ріохи, а до кінця матчу рахунок не змінився - 1:1 .

Зазначимо, що під час цього поєдинку каталонською командою керував Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Як повідомлялося раніше, найближчим часом новим головним тренером "блаугранас" може стати колишній півзахисник каталонського клубу Хаві Ернандес, який зараз очолює катарський "Аль-Садд".

"Барселона" (16 очок) посідає 9-те місце в турнірній таблиці Примери. "Алавес", набравши 10 балів, йде на 16-й позиції.

2 листопада "синьо-гранатові" в Києві зіграють проти "Динамо" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. У матчі 3-го туру, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0.

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