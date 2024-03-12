"Динамо" на засніженому полі у Києві обіграло "Зорю" в матчі чемпіонату України (відео)

Голи Ваната та Попова дозволили "біло-синім" здобути три очки за непростих погодних умов.

Київське "Динамо" перемогло луганську "Зорю" в домашньому матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:0 .

Командам несподівано довелося грати за аж ніяк не весняної погоди. У Києві знову випав сніг, тому стан газону на футбольній арені залишав бажати кращого.

Упродовж усього матчу команда Олександра Шовковського домінувала на полі. На 30-й хвилині "біло-сині" вийшли вперед – Владислав Ванат на лівому фланзі штрафного отримав закидання з глибини від Костянтина Вівчаренка, після чого низом пробив у ближній кут.

У другому таймі кияни зміцнили свою перевагу в рахунку. На 85-й хвилині Денис Попов ударом головою замкнув подачу Олександра Андрієвського зі штрафного з правого флангу.

Огляд матчу "Динамо" – "Зоря"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Динамо" (38 очок) залишилося на четвертому місці в чемпіонаті України. Команда Шовковського на два бали відстає від "Шахтаря", який лідирує. "Зоря" (19 пунктів) перебуває на 12-й позиції.

У наступному турі вітчизняної першості кияни 31 березня зустрінуться з "Ворсклою", а луганці 29 березня зіграють з "Металістом 1925".

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