"Динамо" назвало дату та місце проведення стартового матчу Ліги чемпіонів-2022/23 проти "Фенербахче"

"Динамо" назвало дату та місце проведення стартового матчу Ліги чемпіонів-2022/23 проти "Фенербахче"

Київське "Динамо" визначилося з точною датою та місцем, де відбудеться перший поєдинок 2-го кваліфікаційного ранду Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

Номінально домашню для "біло-синіх" зустріч прийме стадіон "ЛКС" у польському Лодзі. Саме там проводила свої червневі матчі Ліги націй збірна України.

Як повідомляє офіційний сайт киян, поєдинок "Динамо" - "Фенербахче" відбудеться в середу, 20 липня. Початок гри - о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь відбудеться 26 або 27 липня у Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" - "Шюкрю Сараджоглу".

Зазначимо, що це буде перший матч "Динамо" в єврокубках від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

Переможець протистояння вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Аби підготуватися до матчів проти "Фенербахче", київський клуб уже вирушив на передсезонний тренувальний збір до Швейцарії.

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