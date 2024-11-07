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"Динамо" назвало стартовий склад на матч Ліги Європи проти "Ференцвароша"

"Динамо" назвало стартовий склад на матч Ліги Європи проти "Ференцвароша"

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч четвертого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 проти угорського "Ференцвароша", який у четвер, 7 листопада, відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашому сайті.

"Динамо": Бущан, Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак, Буяльський, Бражко, Шапаренко, Волошин, Ванат, Кабаєв

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Попов, Малиш, Рубчинський, Брагару, Ярмоленко, Герерро

У перших трьох турах "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3) поступилося "Гоффенгайму" (0:2) та зазнало поразки від "Роми" (0:1) українського форварда Артема Довбика. Команда Олександра Шовковського посідає передостаннє, 35-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка.

"Ференцварош" програв "Андерлехту" (1:2) та "Тоттенгему" (1:2), а потім здобув перемогу над "Ніццою" (1:0). Угорський клуб з трьома балами йде на 23-й позиції турнірної таблиці Ліги Європи.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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