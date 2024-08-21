"Динамо" назвало стартовий склад на матч проти "Зальцбурга" у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти австрійського "Зальцбурга, який відбудеться сьогодні, 21 серпня, на "Арені Люблін" у польському Любліні.

"Динамо": Бущан, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Піхальонок, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Рубчинський, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Тимчик, Себальйос, Біловар, Брагару, Михайленко, Волошин

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Зальцбург" доступна на нашому сайті.

Матч-відповідь між клубами відбудеться у вівторок, 27 серпня, в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

Читайте також:

Динамо – Зальцбург: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

"Карпати" розгромили "Чорноморець" та вийшли до 1/8 фіналу Кубка України

Легендарний німецький футболіст оголосив про завершення кар'єри у збірній