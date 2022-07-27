"Динамо" назвало стартовий склад на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" та турецького "Фенербахче" на другий поєдинок 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Перший матч між "біло-синіми" та "жовтими канарками" відбувся 20 липня в Польщі та завершився нульовою нічиєю.

Поєдинок-відповідь буде зіграний сьогодні, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом.

"Фенербахче": Алтай, Осаї-Самюель, Тіссеран, Салай, Кадіоглу, Кахведжі, Юксек, Вілліан Арао, Кінг, Еннер Валенсія, Россі

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, Вербич, Бєсєдін

Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті. Крім того, подивитись матч "Фенербахче" - "Динамо" можна на платформі "Київстар ТБ".

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Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

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