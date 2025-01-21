"Динамо" назвало стартовий склад на матч з "Галатасараєм" у Лізі Європи

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч передостаннього, сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 з турецьким "Галатасараєм".

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Запасні: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинський, Караваєв, Саленко, Герреру, Дубінчак, Брагару, Піхальонок, Пономаренко

Також став відомий стартовий склад турецького клубу на матч проти віцечемпіона України.

"Галатасарай": Муслера, Айхан, Санчес, Бардакчі, Якобс, Кутлу, Торейра, Акгюн, Мертенс, Їлмаз, Осімхен

Запасні: Шен, Гювенч, Демірбай, Єлерт, Нельссон, Демір, Батшуаї, Луш, Ділек, Акман, Балтаджі

Поєдинок відбудеться сьогодні, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Галатасарай" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

Після шести турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. Різниця забитих і пропущених "біло-синіми" м'ячів становить 1:15.

Кияни стали першою командою, яка достроково втратила шанси на вихід до плейоф Ліги Європи. Тож матч з "Галатасараєм" і заключний поєдинок поточної єврокампанії з латвійським РФШ (30 січня) вже не матимуть для віцечемпіона України турнірного значення.

"Галатасарай" продовжує боротьбу за вихід до плейоф Ліги Європи. Стамбульський клуб наразі розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 12 очок.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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