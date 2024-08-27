"Динамо" назвало стартовий склад на вирішальний матч відбору Ліги чемпіонів проти "Зальцбурга"

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга", який відбудеться сьогодні, 27 серпня, на "Ред Булл Арені" у Зальцбурзі.

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Себальйос, Біловар, Караваєв, Рубчинський, Лонвейк, Андрієвський, Михайленко, Брагару, Волошин, Супряга

Також став відомий стартовий склад віцечемпіона Австрії на гру проти "Динамо".

"Зальцбург": Бласвіх, Дедич, Байду, Піонтковський, ван дер Бремпт, Капальдо, К'єргор, Бідструп, Глух, Дагім, Єо

Запасні: Шлагер, Хамзич, Бланк, Око, Мельберг, Діамбу, Лукич, Гурна-Дуат, Ратков, Доржелес, Діакіте

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Зальцбург" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

У першому матчі, який відбувся 21 серпня у польському Любліні, "Динамо" програло віцечемпіону Австрії з рахунком 0:2 .

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

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