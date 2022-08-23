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"Динамо" назвало стартовий склад на вирішальну битву кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"

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"Динамо" назвало стартовий склад на вирішальну битву кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"

Фото: ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" та португальська "Бенфіка" оголосили стартові склади на матч-відповідь раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

"Бенфіка": Влаходімос - Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо - Флорентіну, Енцо Фернандес - Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу - Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко - Сидорчук, Шапаренко - Караваєв, Буяльський, Шепелєв - Бєсєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Дубінчак, Тимчик, Антюх, Гармаш, Боль, Ванат, Яцик, Царенко, Кравченко

Поєдинок "Бенфіка" - "Динамо" відбудеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція зустрічі доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2.

  • Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" отримає право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха зіграє в груповому етапі Ліги Європи.
  • На шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".

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